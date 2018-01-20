Минобороны РФ: операцию в Африне спровоцировали США

Минобороны России считает, что в новом витке вооруженных конфликтов в Сирии виновата американская политика в регионе. В оборонном ведомстве напомнили, что США снабжают современным оружием проамериканские силы на севере Сирии, пишет РИА Новости.

"Безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", — сказано в субботнем заявлении военного министерства.

Ранее в субботу Генштаб Турции объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь" против формирований сирийских курдов. В районе Африн на северо-западе Сирии турки планируют уничтожить формирования "Исламского государства" (запрещено в РФ), Рабочей партии Курдистана, "Сил народной самообороны", "Демократического союза".

Как уверяют в Анкаре, турки не покушаются на территориальную целостность и суверенитет Сирии, хотя боевые действия затронут и территорию к востоку от реки Евфрат до границы с Ираком.

В настоящее время армия Турции наносит удары с воздуха и из артиллерийских установок по позициям курдов. Анкара планирует "освободить от террористов сирийский город Манбидж и передать его арабскому населению".

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг пообещал уничтожить "убежища, оружие и транспортные средства террористов".

Как сообщает ТАСС, Министерство иностранных дел России озабочено боевые действиями в Сирии и призывает стороны к сдержанности.

Командование сил курдов обещает "дать отпор агрессорам". Курды отвергают обвинения Анкары в обстрелах турецкой территории и, в свою очередь, обвинили Турцию в попытке спасти остатки террористов "Исламского государства".