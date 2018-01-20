Николаев стал победителем "Дакара" в зачете грузовиков

Российский экипаж, представляющий "Камаз-мастер", победил в ралли-марафоне "Дакар"-2018 в зачете грузовиков. Наша команда в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова пришла к финишу первой на заключительном этапе гонки.

Перед 14-м этапом, который завершал ралли-рейд "Дакар", россияне опережали ближайшего преследователя на 3 часа 53 минуты и 59 секунд. Под предводительством гонщика Эдуарда Николаева "Камаз-мастер" не дал никому усомниться в своем превосходстве.

</ifr mozallowfullscreen webkitallowfullscreen allowfullscreen>

Николаев в третий раз за карьеру выиграл ралли-марафон "Дакар" в качестве гонщика, сообщает РИА Новости.