Гордон решила "высказать наболевшее"

Кандидат в президенты от Партии добрых дел, журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, организовала в Петербурге форум "Россия правовая", передает "Россия 24".

В своем выступлении она заявила, что использует избирательную кампанию, чтобы "высказать наболевшее" в борьбе за права россиян. По окончании форума кандидат лично собирала подписи в свою поддержку.

Ранее стало известно, что из 47 претендентов на пост главы государства на старт вышли только 17.