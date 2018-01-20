Турецкие самолеты нанесли удары по 108 целям в Африне

Не менее 72 самолетов ВВС Турции в субботу приняли участие в операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу. Согласно заявлению Генштаба Вооруженных сил Турции, 72 военных самолета ВВС республики нанесли удары по 108 целям в семи точках Африна, после чего успешно вернулись на авиабазу.

По данным РИА Новости, которое также ссылается на турецкие СМИ, ВВС страны нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии. Этот аэродром США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям. Отмечается, что Минниг был среди 113 целей, намеченных для атаки в ходе операции "Оливковая ветвь".

Со своей стороны вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил в субботу вечером, что турецкие военные покинут Африн, как только военная операция достигнет намеченных целей. "После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет", — подчеркнул Боздаг, добавив, что операция направлена не против проживающих там "туркменских, курдских и арабских братьев", а против террористических организаций.

В свою очередь пресс-секретарь курдских сил самообороны (YPG) в Африне Рожахат Родж заявил, что авиаудары ВВС Турции по позициям курдов в Африне не останутся без ответа. По его словам, самолеты турецких ВВС совершили бомбардировку по 100 точкам в районе Африна, обстреляли позиции YPG, среди курдских бойцов жертв нет. Как рассказал Родж, авиаудары были нанесены в близлежащих к центру Африна районах. Турецкие военные и отряды Свободной сирийской Армии (ССА) захотели войти в Африн с территории района Бильбиле, но силы YPG не позволили им сделать это. Столкновения продолжаются.

Рожд также сообщил, что по информации курдской стороны, в авиаударах участвуют 56 военных самолетов. Самолеты турецких ВВС также ударили по населенным пунктам, ранены 7 гражданских лиц, добавил он.

Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне ранее в субботу.