Киев открыл воду жителям ЛНР

Киев сообщил о восстановлении электроснабжения Петровской насосной станции в Донбассе, что обеспечивает условия для восстановления водоснабжения жителям самопровозглашенной Луганской народной республики.

Согласно сообщению украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий, которое цитирует РИА Новости, на Петровской насосной станции КП "Попаснянский районный водоканал" проведены аварийно-восстановительные работы и восстановлено электроснабжение.

Петровский водозабор Попаснянского водоканала прекратил подачу воды на территорию самопровозглашенной ЛНР в конце прошлого год. Украинская компания "Луганское энергетическое объединение" сообщила, что из-за долгов отключила энергоснабжение Петровской насосной станции. В ЛНР заявили, что не имеют задолженностей за поставки воды перед украинским поставщиком.

Петровская насосная станция обеспечивает водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, в частности часть Луганска и ряд близлежащих населенных пунктов.