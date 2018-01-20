Неизвестный подарил бедным ингушским семьям 50 тонн продуктов

Анонимный житель Ингушетии пожертвовал бедным семьям республики более 50 тонн продуктов. 600 многодетных семей, лишившихся кормильца состоящих на учете в благотворительных фондах, получат муку, сахар, рис.

Мешки с продуктами будут развозить волонтеры и сотрудники фонда, передает "Интерфакс".