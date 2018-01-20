Пожар в Москве: пострадали три человека

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы возник пожар, пострадали три человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, пожар случился в доме номер 7 по Лосевской улице, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Из здания спасены четыре человека, эвакуированы еще девять. По последним данным, в результате пожара погиб один человек.