Турция может начать наземную операцию в Африне

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в субботу вечером, что к операции в сирийском районе Африн в воскресенье могут присоединиться сухопутные войска страны. "Завтра в зависимости от обстоятельств сухопутные подразделения ВС Турции присоединятся к необходимым действиям [в Африне]. Они будут действовать совместно с "Сирийской свободной армией", — приводит словам премьера ТАСС.

Йылдырым также заявил журналистам в Анкаре, что турецкая авиация поразила в субботу большинство из намеченных целей.

Между тем сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. В МИД республики заявили, что действия Турции являются очередным шагом в посягательстве на суверенитет Сирии. В ведомстве также опровергли сделанные ранее министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявления о том, что Анкара в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции в Африне. "Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения", — указали в сирийском МИД.

Со своей стороны глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что России следует проявить сдержанность и ориентироваться на позицию официальных властей Сирии в связи с турецкой операцией в Африне. "Суверенитет есть суверенитет, и даже если он нарушается другими странами, уподобляться (им), пока не исчерпаны иные варианты, не стоит", — приводит слова Косачева "Интерфакс". Он отметил, что если не удастся избежать эскалации силовых действий и срыва мирного процесса, то цена действий Турции будет "непомерно высокой".

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне. В ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.