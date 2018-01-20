Арсен Венгер: Санчес покинет "Арсенал" только в обмен на Мхитаряна

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер подтвердил факт переговоров руководства команды с "Манчестер Юнайтед" относительно перехода чилийского форварда Алекса Санчеса. По словам наставника "канониров", сделка может быть завершена в ближайшие 48 часов.

Однако Венгер отметил, что трансфер состоится только в том случае, если атакующий полузащитник Генрих Мхитарян согласится проследовать в обратном направлении. "Переход Санчеса состоится, только если Мхитарян взамен пополнит нашу команду, — заявил тренер "Арсенала", которого цитирует РИА Новости со ссылкой на ВВС. — Все может быть решено в ближайшие 48 часов. Все возможно".

Также наставник лондонского клуба прокомментировал ситуацию с нападающим дортмундской "Боруссии" Пьером-Эмериком Обамеянгом. "По Обамеянгу ничего не происходит. Он мог быть отстранен от команды по разным причинам, но точно не по причине трансфера", — сказал он.