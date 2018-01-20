Атака на отель в Кабуле: 35 человек пострадали

35 человек пострадали в Кабуле от нападения боевиков.

Точное количество жертв и раненых в отеле Intercontinental Hotel пока не известно. Один из боевиков ликвидирован, второй этаж отеля горит. Здание оцеплено, полиция вступила в перестрелку с террористами.

Минимум трое боевиков в поясах смертников находятся в отеле. Несколько человек удалось эвакуировать.

Были слышны взрывы.

На отель Intercontinental Hotel в Кабуле нападают не в первый раз. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, жертвами атаки стали 12 человек. Боевиков ликвидировали, передает РИА Новости.