Пожар в московской многоэтажке: двое погибли, трое пострадали

Двое погибли, трое пострадали при пожаре в 16-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Их тела обнаружены при ликвидации пожара в доме на Лосевской улице, передает РИА Новости.

Обстоятельства пожара выясняются.

Всего из здания было эвакуировано десять человек. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, передает ТАСС.