В захваченном кабульском отеле прогремели взрывы

В кабульском отеле Intercontinental, захваченном группой неизвестных вооруженных людей, уже два часа продолжается полицейская спецоперация, идет перестрелка. Жители близлежащих домов рассказали о двух взрывах, которые раздались из здания отеля

Как сообщалось, в субботу, 20 января, вечером, преступники, обстреляв охранников, проникли внутрь здания отеля через кухню и захватили заложников. На одном из этажей отеля вспыхнул пожар, напоминает ТАСС. Хотя точных данных о числе погибших и пострадавших пока нет, по предварительным оценкам, погибнуть или получить ранения могли не менее 15 человек.

Отель Intercontitental — популярнейший среди иностранцев отелем столицы Афганистана. Именно в нем проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. Около двух недель назад обеспечение безопасности отеля было передано частной охранной фирме.

Нападение боевиков на кабульский отель Intercontinental – уже не первое. Так, в июне 2011 года он стал целью атаки террористов, в результате которой погибли 12 человек. Тогда в ходе осады, длившейся около пяти часов, были уничтожены девять террористов.