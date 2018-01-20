Денис Черышев принес победу "Вильярреалу" в чемпионате Испании

Тремя матчами в чемпионате Испании стартовал 20-й тур. "Вильярреал" на домашнем поле одержал победу над "Леванте" со счетом 2:1. В победе своей команды активное участие принял российский полузащитник Денис Черышев.

В составе победителей счет на 26-й минуте с пенальти открыл Мануэль Тригерос. На 50-й минуте свое слово сказал Черышев, которому удалось замкнуть прострел с фланга. У проигравших уже в компенсированное время отличился Рохер Марти. Для Черышева этот гол стал первым в нынешнем сезоне чемпионата страны. Ранее ему удалось забить в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса". В турнирной таблице "Вильярреал" с 34 очками занимает четвертое место, "Леванте" с 18 баллами располагается на 16-й строчке.

В других встречах дня "Севилья" в гостях разгромила "Эспаньол" (3:0), "Атлетико" дома сыграл вничью с "Жироной" (1:1).