Число погибших при пожаре в московской многоэтажке возросло до 4

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК России по городу Москве, число погибших при пожаре, вспыхнувшем в квартире многоэтажного жилого дома на улице Лосевской, возросло до четырех. ранее сообщалось о двух погибших.

Возгорание возникло в минувшую субботу вечером. После того, как оно было ликвидировано, в загоревшейся квартире были обнаружены тела четверых мужчин. Одна пострадавшая была госпитализирована, передает ТАСС.

Как свидетельствуют соседи, собиравшиеся в этой квартире компании постоянно распивали спиртные напитки. Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших.