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21 января 201800:34

Фигуристка Загитова: за чемпионат Европы поставила бы себе "четверку"

EPA

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Победительница московского чемпионата Европы по фигурному катанию 15-летняя россиянка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире. Она заявила, что поставила бы себе "четверку", так как были недочеты.

Загитова на соревнованиях в Москве установила личный рекорд и показала второй результат в истории. Первый принадлежит Евгении Медведевой, которая на чемпионате Европы стала второй. "Я чувствую радость и облегчение, очень рада, что обе программы удалось откатать чисто, — сказала Загитова, которую цитирует ТАСС. — Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях Спасибо всем кто за меня болел, тренеру за терпение. Поставила бы себе "четверку": были недочеты, которые мы с тренерами уже обсудили. Попытаюсь их исправить".

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