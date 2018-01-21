Из-за поведения пассажирки бизнес-класса задержан рейс Канкун-Москва

В субботу, 20 декабря, из-за задержек с регистрацией и авиадебошира на четыре часа был задержан рейс авиакомпании "Россия" из мексиканского Канкуна в Москву. Его прибытие в аэропорт назначение ожидается в 09:40 воскресенья вместо 05:40 по московскому времени.

Официальный представитель авиакомпании "Россия" подтвердил, что задержка вылета связана с длительным оформлением документации миграционными службами Мексики, а также с действиями деструктивного характера одного из пассажиров бизнес-класса. Он пояснил, что женщина вела себя агрессивно по отношению к другим пассажирам, и на борт воздушного судна была вызвана местная полиция. После разбирательства пассажирку и ее багаж сняли с рейса, после чего самолет вылетел в аэропорт назначения, передает ТАСС.

Как сообщалось, ранее более чем на сутки был задержан рейс этой же авиакомпании из Канкуна в Москву, из-за чего более 500 пассажиров столкнулись с серьезными проблемами. Посольство России в Мексике сообщило, что причиной задержки стали долги авиакомпании за стоянку в аэропорту. В свою очередь, представители авиаперевозчика заявили, что рейс не мог вылететь из-за действий мексиканских авиационных властей.