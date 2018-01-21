Спецоперация в кабульском отеле Intercontinental продолжается

Захватившие в расположенном в центре столицы Афганистана отеле Intercontinental постояльцев и персонал террористы продолжают удерживать заложников. Периодически из здания слышны звуки выстрелов.

По имеющейся информации, в результате нападения есть убитые и раненые, их число может составлять от 10 до 35 человек. Бойцы афганского спецназа высадились с вертолетов на крышу здания, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что четверо вооруженных террористов проникли в здание, предположительно, кухню ресторана отеля. По предварительным данным. один из них ликвидирован. К настоящему времени первые два этажа отеля очищены от нападавших, сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести из отеля большинство постояльцев.