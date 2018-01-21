Евгения Медведева: вложила в свое выступление всю душу

Серебряный призер московского чемпионата Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась впечатлениями и эмоциями после своего выступления. Она заявила, что вложила в прокат всю душу.

Медведева не выиграла соревнования, в которых принимала участие, впервые с ноября 2015 года. В Москве Медведева уступила другой россиянке Алине Загитовой, для которой эта медаль стала первой на чемпионатах Европы. "Серебро — это серебро. – сказала Медведева, которую цитирует ТАСС. — Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо".

"С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Тренировка прошла достаточно хорошо, разминка без казусов. Да, были некоторые моменты, на которых сказался двухмесячный перерыв, но я вложила в сегодняшний прокат всю душу", — добавила 18-летняя фигуристка.