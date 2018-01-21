Отдых под прикрытием: Порошенко отдыхал на Мальдивах под другой фамилией

По данным украинских сетевых СМИ, ссылающихся на источники в спецслужбах страны, президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи летали на рождественский отдых на Мальдивы, используя паспорта на чужие фамилии.

Сообщается, что причиной для этого стали угрозы, поступающие в адрес Петра Порошенко. Паспорта на вымышленные имена для президента и членов его семьи были изготовлены в качестве так называемых "документов оперативного прикрытия", и именно по ним они покинули территорию Украины.

Украинские журналисты провели расследование, в результате которого выяснилось, что на борту летавшего из Киева на Мальдивы и обратно самолета было восемь пассажиров — трое мужчин и пять женщин, передает РИА Новости. На чартерный рейс, вылетевшие 1 января, были зарегистрированы: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко и Ольга Герасименко. Спустя неделю — 8 января – борт с этими же пассажирами вернулся обратно в Киев. Получается, что если эта информация верна, то президент Украины и его спутники вылетели по паспортам, выданными на чужие имена.

Как сообщалось, украинские журналисты также выяснили, что Петр Порошенко потратил на отдых на Мальдивах, по меньшей мере, полмиллиона долларов. При этом официальные источники заявляют, что глава государства отметил праздники дома в кругу семьи.