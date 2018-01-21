НХЛ. Две передачи Дадонова не спасли "Флориду" от поражения

НХЛ. Две передачи Дадонова не спасли "Флориду" от пораженияЧитайте нас в Telegram
В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 4:3 в домашнем матче.
В составе победителей отличились Кевин Фиала (1-я и 31-я минуты), Ник Бонино (22-я) и Пи Кей Суббэн (37-я). У проигравших шайбы забросили Винсент Трочек (12-я), Дерек Маккензи (17-я) и Кейт Яндл (49-я). Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. В этом сезоне на счету 28-летнего форварда 29 очков (10 шайб + 19 передач) в 36 матчах. "Нэшвилл" с 62 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Флорида" с 44 баллами расположилась на 12-й строчке на Востоке.
Другие результаты игрового дня: "Детройт Ред Уингз" — "Каролина Харрикейнз" — 1:3; "Монреаль Канадиенс" — "Бостон Брюинз" — 1:4; "Оттава Сенаторз" — "Торонто Мэйпл Ливз" — 3:4; "Сан-Хосе Шаркс" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:1; "Сент-Луис Блюз" — "Аризона Койотиз" — 2:5; "Чикаго Блэкхоукс" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 3:7.
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