Экс-футболист "Зенита" и "Рубина" сломал сопернику ногу и разрыдался прямо на поле

Страшный инцидент произошел во время матча 24-го тура чемпионата Англии. Защитник "Эвертона" Джеймс Маккарти получил двойной перелом ноги после того, как бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" и казанского "Рубина" Саломон Рондон, выступающий за "Вест Бромвич", непреднамеренно его ударил.

Жуткий момент произошел во втором тайме матча, когда Рондон вышел на ударную позицию и был готов пробить ворота соперника, но Маккарти в рискованном подкате выбил мяч из-под ноги форварда, сообщает РИА Новости. В итоге Рондон вместо игрового снаряда попал по ноге защитника. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Рондон сразу увидел и понял всю серьезность повреждения соперника и первым побежал к судье с требованием остановить матч для оказания помощи. При этом венесуэлец пребывал в шоке от случившегося и буквально впал в истерику. Футболиста долгое время не могли успокоить партнеры по команде и сотрудники клуба. Как позже рассказал главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс, у Маккарти диагностирован перелом большеберцовой и малоберцовой костей.

После матча Рондон выразил свои сожаления о случившемся на своей странице в Твиттере и пожелал игроку "Эвертона" скорейшего выздоровления. "Я абсолютно подавлен, — написал Рондон. — Всякое соперничество сразу забывается, когда твой коллега страдает от такой неудачной травмы, Очень надеюсь увидеть тебя вернувшимся в строй как можно скорее, Джеймс".

Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/pamazH8fCO