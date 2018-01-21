Жители Твери остались без теплоснабжения

Из-за за аварии на трубопроводе в жилых домах Твери нарушено теплоснабжения. Сообщения об остывающих батареях отопления поступают из всех районов города. Данных о том, сколько человек проживают в зоне отключения, пока не поступало. Всего в Твери четыре района, население которых составляет более 419 тысяч человек.

В ночь на воскресенье, 21 января. Температура воздуха в Твери опускалась до 12 градусов ниже нуля, днем ожидается от 4 до 9 градусов мороза. Ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду, передает ТАСС.

Прорыв магистрального трубопровода диаметром 100 сантиметров произошел в ночь на воскресенье около 03:00. На месте аварии работают специалисты. В администрации города пока затрудняются сказать, когда теплоснабжение может быть восстановлено.