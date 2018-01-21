Новак: рынок нефти сможет сбалансироваться уже в 2018 году

Министры мониторингового комитета ОПЕК плюс собрались на седьмое заседание в Омане. На повестке ситуация на нефтяном рынке.

Как рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, страны-участницы сделки обсудили ситуацию на рынке, а также подтвердили, что соглашения исполняются выше 100 процентов, передает телеканал "Россия 24".

"И мы обсудили также двусторонние отношения в энергетике. Как вы знаете, у нас была подписана дорожная карта между Россией и Саудовской Аравией о реализации порядка 30 проектов и мы, что называется, сверили часы и договорились также, что в феврале проведем отдельную встречу для того, чтобы по каждому проекту посмотреть исполнение", — заявил Новак.

Он также отметил, что международный рынок нефти сможет сбалансироваться уже в текущем году, на рынке наблюдается хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти, передает ТАСС.

В свою очередь глава Министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих отметил, что главная цель ОПЕК – "стабильность рынка путем управления его запасами, снабжением, а также путем регулирования предложения и спроса".

"Предложение будет выше и запасы рынка вырастут. И мы окажемся там, где были в 2014 году", — добавил он.

Между тем, Министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи добавил, что рынок все еще перенасыщен. И страны ОПЕК будут бороться с этим.