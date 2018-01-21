Из-за приостановки работы правительства Трамп может не поехать в Давос

Дональд Трамп может пропустить форум в Давосе из-за остановки работы правительства. В Белом доме сообщили, что изначально президент планировал визит и даже утвердил программу двусторонних встреч. Но теперь эта и другие поездки Трампа оказались под вопросом. Глава Белого дома уже отменил запланированную поездку во Флориду.

Ранее, 20 января, республиканцы и демократы не смогли принять закон о федеральном бюджете на 2018 год из-за разногласий по вопросу мигрантов. Ряд федеральных ведомств остался без финансирования. Голосование по новому, временному бюджету назначено на 22 января, передает телеканал "Россия 24".