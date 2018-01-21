Australian Open. Три юниорки из России выиграли первый круг

В самом конце первой недели Открытого чемпионата Австралии по теннису, что проходит на кортах "Мельбурн-парка", параллельно с основным турниром стартовал юниорский "Большой Шлем". Три российские теннисистки выиграли свои матчи первого раунда состязаний.

Пожалуй, самая сильная соперница была у Дарьи Фрайман, которой пришлось встречаться с австралийкой Зарой Бранкович, которую неистово поддерживали трибуны. Но наша спортсменка выдержала психологический натиск фанатов и победила – 7:5, 6:2.

Алина Чараева играла с датчанкой Ханной Виллер-Моллер и выиграла в трех партиях – 4:6, 6:1, 6:4. "Посеянная" под номером №16 Камилла Рахимова была сильнее британки Эли Коллинз – 6:2, 6:2.