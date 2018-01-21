Собянин: Большое кольцо будет перевозить больше людей, чем МЦК

Большая кольцевая линия метро будет перевозить в два раза больше пассажиров, чем МЦК, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, Большое кольцо свяжет многие районы города и позволит москвичам сэкономить время в пути. Причем, как отметил мэр, по некоторым направлениям в два-три раза.

Третий пересадочный контур московского метро после запуска станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной столичной веткой. Линия будет включать в себя 31 станцию и 21 пересадку на другие станции метро и МЦК. Ее протяженность составит 67 километров.