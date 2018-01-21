Федор Емельяненко проведет бой с Фрэнком Миром 28 апреля

Легендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в рамках Гран-при тяжеловесов Bellator сразится с американцем Фрэнком Миром 28 апреля на турнире, который пройдет в американском Роузмонте. Ранее сообщалось, что бой состоится 21 апреля.

Напомним, что в дебютном поединке в Bellator Емельяненко проиграл Мэтту Митриону, который завершил схватку техническим нокаутом уже в первом раунде. Всего же на счету Федора в ММА 36 побед и пять поражений. У его соперника 18 выигранных и 11 проигранных боев, сообщает ТАСС.

Поединок между россиянином и американцем состоится на "Оллстэйт-Арене". Его победитель встретится с Челом Сонненом, ранее взявшим верх над Квинтоном Джексоном.