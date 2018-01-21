Сирийские курды не могут сопротивляться турецкому вторжению

В ходе операции "Оливковая ветвь" в районе Африн турецкие танки вошли на территорию Сирии. Курдские формирования отступают, не оказывая серьезного сопротивления. В районе проживают около полутора миллионов курдов.

В субботу перед началом наземного вторжения по курдским позициям отработали турецкие авиация и артиллерия. Уничтожены 108 объектов на территории Сирии, пишет РИА Новости.

Турция оправдывает необходимость боевых действий в сопредельном государстве борьбой с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции.