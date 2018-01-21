Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части

Крупнейший военный корабль Ирана — фрегат Дамаванд — переломился на две части. В начале месяца во время шторма в Каспийском море судно налетело на волнорез. Шесть человек оказались за бортом, трое моряков погибли, передает телеканал "Россия 24".

Несколько дней назад в Сети появились фотографии, на которых видно, что фрегат до сих пор не снят с камней и частично погрузился в воду. Корабль имеет длину 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. Он вошел в состав ВМС Ирана всего три года назад.