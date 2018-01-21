Новак призвал ОПЕК+ не расслабляться

Министр энергетики РФ Александр Новак выступил на встрече министров стран ОПЕК+ в Омане, передает телеканал "Россия 24". Новак отметил, что важной задачей сообщества стран-экспортеров нефти в 2018 году будет ребалансировка нефтяного рынка. "Прогресс очевиден, но нам нельзя расслабляться", — считает министр.

По его словам, цены на нефть — не основной и не единственный фактор, чтобы прекратить действие договоренностей ОПЕК+.

У России и Саудовской Аравии есть дорожная карта сотрудничества, продолжил министр. В нее включены около 30 проектов. Их реализация потребует отдельной встречи сторон в феврале.

В свою очередь, министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди заявил, что странам-экспортерам имеет смысл обдумать новое соглашение, которое вступит в силу после окончания сделки ОПЕК+. Постоянное взаимодействие важнее разовой сделки, уверен министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.