Павел Погребняк выплатит футбольному "Динамо" штраф в 9 млн рублей

Павел Погребняк выплатит футбольному "Динамо" штраф в 9 млн рублейЧитайте нас в Telegram
Форвард "Динамо" Павел Погребняк лишился очень серьезной суммы, а именно 9 миллионов рублей. Такой штраф ему выписало руководство футбольного клуба за пропуск игры "бело-голубых" с "Анжи". В тот день Павел улетел в Турин, где наблюдал за матчем итальянского чемпионата между "Ювентусом" и "Интером".
Ранее прошла информация, что в случае нарушения дисциплины Погребняк обязан заплатить штраф в размере 10 миллионов рублей. Эта сумма прописана в одном из пунктов его контракта. Однако в итоге он заплатил на один миллион меньше, сообщает Footballhd.ru.
Московское "Динамо" не оставляет попыток прекратить сотрудничество с футболистом, игра которого не устраивает тренерский штаб. Напомним, что Павел получает 2 миллиона евро в год, не попадая при этом в основной состав столичного клуба. Руководство "бело-голубых" намерено разорвать контракт с Погребняком из-за прогула футболистом матча с "Анжи".
-
Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт культового "Ниссана"
- Кроссоверы Hyundai Tucson: новые цены и комплектации
- Хит-парад. Самые интересные новинки Детройта, которые приедут в Россию
- Трехдверный Range Rover возвращается: первые фото
- В Туле выставили на продажу коллекцию моделек Porsche за 10 млн рублей
-
В крещенскую ночь Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Ураган в Европе: пилоты сажают самолеты "крабом" и чудом. Видео
- У реконструктора в Петергофе нашли крокодила с миной
- Елена Яковлева рассказала сокровенное о съемках "Интердевочки"
- Жена разыграла мужа после своей смерти
- Полиция пыталась оштрафовать автомобиль из снега
-
Прогноз: рубль укрепится – перед санкциями США
- Израильский вклад в мировой рынок военных дронов
- Как дорого быть верующим в Индии?
- Шешель: Убийство Ивановича выгодно Западу
- Анкара одобрила вторую ветку "Турецкого потока"
-
В США разгорается скандал, способный затмить Уотергейт
- Россия считает, что Кореям нужен диалог, а не санкции
- Вучич пообещал помощь косовским сербам
- Киев считает, что антироссийские санкции не отменяют из-за него
- Спецоперация в Африне: российских военных перебросили в Телль-Аджар
-
Лайнер едва не скатился в море
- Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Поножовщина в пермской школе: пострадали учительница и 8 детей
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Бомжи по решению суда
- Владельцы столичных ресторанов захватывают городские парковки
- Москва может отказаться от мусоропроводов
- Прораб-интеллигент собирает деньги с жильцов под честное слово
- Элитный самострой вырос в Москворецком парке
- В Москве перехватили 60 тонн нелегальных сигарет
-
Европа уворачивается от "Фредерике"
- Чаша японского терпения переполнилась
- Блогеры за 70 - новый тренд Рунета
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
Сырая вода - главный ЗОЖ-тренд 2018 года
- Семь способов помочь усталым глазам
- Есть вопрос: почему от алкоголя болит голова
- 5 способов избежать развода, в которые верят ученые
- Опасен ли Тамифлю: редкое осложнение встревожило пациентов
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Блокчейн и видеоигры намного ближе, чем вы думаете
- Сенсация: исследование доказало, что геймеры - нормальные люди
- Топ-10 игр, которые могут показать на Е3 2018
- Facebook получила эксклюзив на трансляцию ESL Pro League и ESL One
- Лучшая клавиатура для PUBG... или худшая
-
Фазы Луны никак не связаны с крупными землетрясениями
- Составлена карта движения 10 тысяч звёзд в центре Галактики
- Уроки на открытом воздухе повышают продуктивность обучения
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Живые богини Непала
- Тест: пустили бы вас в порядочный дом XIX века
- Забытые русские путешественники XVIII века
- Неудачные селфи медведя-неумехи с острова Врангеля
- Как якорь удерживает на месте огромный корабль
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
В Москве пойман разбойник, который скрывался 17 лет
Любитель тюбинга размазал девушку по машине
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Из московских многоэтажек могут исчезнуть мусоропроводы
Новак призвал ОПЕК+ не расслабляться
После ночного снегопада в Москве выросли сугробы
Крушение военного вертолета США: погибли двое
Apple выпустила в продажу "умную" зубную щетку
В Кабуле завершена антитеррористическая операция
Жители Твери остались без теплоснабжения
Шторм отрезал Сахалин от Большой земли
Чемпионат Европы. Загитова победила, Медведева – вторая
Пожар в Праге: двое погибли, сорок пострадали
Названы сроки выхода Volkswagen Golf нового поколения
Новый тест поможет обнаружить сразу 8 форм рака
Цены на жизненно важные лекарства снова упали
Еженедельная программа Вести.net от 20 января 2018 года
20 положительных мультгероев, которые на самом деле злодеи
Программа "Индустрия кино" от 20 января 2018 года
Скорая помощь и медные трубы: "Склифосовский" возвращается!
Обзор смартфона Vivo V7: селфифон в новых пропорциях
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере