Павел Погребняк выплатит футбольному "Динамо" штраф в 9 млн рублей

Форвард "Динамо" Павел Погребняк лишился очень серьезной суммы, а именно 9 миллионов рублей. Такой штраф ему выписало руководство футбольного клуба за пропуск игры "бело-голубых" с "Анжи". В тот день Павел улетел в Турин, где наблюдал за матчем итальянского чемпионата между "Ювентусом" и "Интером".

Ранее прошла информация, что в случае нарушения дисциплины Погребняк обязан заплатить штраф в размере 10 миллионов рублей. Эта сумма прописана в одном из пунктов его контракта. Однако в итоге он заплатил на один миллион меньше, сообщает Footballhd.ru.

Московское "Динамо" не оставляет попыток прекратить сотрудничество с футболистом, игра которого не устраивает тренерский штаб. Напомним, что Павел получает 2 миллиона евро в год, не попадая при этом в основной состав столичного клуба. Руководство "бело-голубых" намерено разорвать контракт с Погребняком из-за прогула футболистом матча с "Анжи".