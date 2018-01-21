В Думе прокомментировали идею стребовать с России миллиарды за Приднестровье

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин негативно оценил идею властей Молдавии выставить счет России "за оккупацию Приднестровья". Спикер молдавского парламента Андриана Канду считает присутствие российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике незаконным и стоящим миллиарды долларов.

В беседе с RT Швыткин отметил, что российские миротворцы — гаранты отсутствия вооружённого конфликта в регионе. Только они удерживают пусть хрупкий, но мир.

Швыткин уверен, что такими заявлениями молдавский парламент ставит палки в колеса курсу президента Молдавии Игоря Додона.

"Они ищут внешнего врага в лице России. Это, безусловно, делается по указке Запада, США. Делается и в угоду сопредельной Румынии", — заключил депутат.