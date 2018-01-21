Турция уничтожила 153 цели в Африне

Вооруженные силы Турции уничтожили в ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне 153 цели курдских вооруженных формирований. Об этом сообщили в генштабе ВС Турции, отметив, что атаки продолжаются.

Тем временем, как сообщает турецкое агентство Anadolu, с территории Сирии была обстреляна территория Турции. Четыре ракеты упали в районе города Килис на межгосударственной границе. Они нанесли незначительный урон двум зданиям. По данным властей, пострадавших нет.

В свою очередь курдские ополченцы наравне с Турцией обвиняют Россию за удары по Африну, сообщило агентство Иракского Курдистана Rudaw. В сообщении отмечается, курдские ополченцы утверждают, что удары турецкими ВВС наносились "с одобрения России".

Ранее представитель курдов сообщил, что не менее 10 человек, в том числе ребенок, стали жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн.

Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась 20 января в 17.00 по московскому времени, передает "Интерфакс".