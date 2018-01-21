Рыбаки экстренно эвакуировались с оторвавшейся льдины на Сахалине. Видео

Два десятка рыболовов были вынуждены спасаться бегством после того, как льдина, на которой они находились, откололась от основной массы ледяного покрова и направилась в отрытое море – инцидент произошел в минувшую субботу, 20 января, у побережья Сахалина.

Один из очевидцев, находившийся в тот момент на берегу, заметил неладное и поспешил на помощь.

"Вариантов было всего два — смотреть, как людей уносит в море и вызывать при этом МЧС, или действовать. Я прошел по кромке льда и увидел кусок льдины размером примерно метр на метр. Решил, что можно попробовать перевезти людей на нем. Друг отговаривал, переживал, что лед не выдержит меня. Но я встал, небольшая льдина не треснула. С помощью бугра стал отталкиваться ото льда и поплыл к людям, которых уносило все дальше от берега", — приводит слова добровольного спасателя портал АСТВ.ru.

В итоге поход за дарами моря завершился благополучно для всех участников, никто из рыбаков и рыбачек не пострадал.