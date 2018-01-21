Мадридский "Реал" готов купить Кейна за рекордную сумму

Мадридский "Реал" готов посоревноваться с "Пари Сен-Жермен" в номинации "рекордные трансферы". Руководство "Королевского клуба" планирует предложить английскому "Тоттенхэму" 226 млн евро за переход Гарри Кейна в стан "сливочных". Напомним, что Неймар обошелся французам на 4 миллиона дешевле.

В нынешнем сезоне форвард "шпор" в 22 матчах английской премьер-лиги успел наколотить 20 мячей. Ранее Кейн заявлял, что "Тоттенхэму" нужно начать завоевывать трофеи, чтобы удержать футболиста у себя в команде.

Президент лондонского клуба Дэниел Леви не хочет расставаться с форвардом, контракт которого действует до 2022 года. Руководство "Тоттенхэма" планирует увеличить зарплату Кейну до 227 тысяч евро в неделю, сообщает еженедельник "Футбол", со ссылкой на The Times.