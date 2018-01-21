Китай призвал США отказаться от взглядов времен холодной войны

Минобороны КНР призвало США пересмотреть политику в отношении Китая, передает RT. Китай убежден, что к милитаризации Южно-Китайского моря стремятся "отдельные страны, которые, похоже, не хотят видеть мир в регионе".

Китай требует уважения к своей политике в сфере национальной безопасности. Призывает "рационально и объективно" отказаться от методов времен холодной войны.

Подобное заявление китайцев вынудил сделать заход ракетного эсминца США в территориальные воды КНР без разрешения.

Не так давно США в рамках новой военной стратегии назвали Россию и Китай главными противниками.