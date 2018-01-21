Анкара подтвердила проведение наземной операции против курдов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции в сирийском Африне. По его словам, она стартовала в 11:05 по московскому времени из района Гюльбаба провинции Килис, передает ТАСС.

Операция будет проводиться в четыре этапа, будет создана 30-километровая зона безопасности, добавил премьер, отметив, что в результате турецкие войска уничтожат все террористические организации.

Йылдырым добавил, что "перед стартом операции были проведены все необходимые дипломатические переговоры", сообщает РИА Новости.

Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась 20 января в 17.00 по московскому времени. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате бомбардировок убиты 6 мирных жителей и 3 бойца СНС. Однако в Турции настаивают, что все погибшие – террористы.