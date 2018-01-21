Медведева и Загитова - в олимпийском составе сборной России

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию, который отправится на Олимпийские игры 2018 года в Южную Корею. За женщин выступят новоявленная чемпионка Европы Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Мужчины представлены Михаилом Колядой и Дмитрием Алиевым.

"Совещание экспертов уже состоялось, ни по кому из кандидатов вопросов не было. Состав определен по спортивному принципу, исходя из результатов чемпионата Европы", — цитирует РИА Новости одного из членов тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.

В женском турнире выступят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев представят нашу страну в мужском катании. В танцах на льду в состав сборной отобрались Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и Александра Степанова и Иван Букин. Ну и в парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт.

Напомним, что Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.