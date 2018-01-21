11-летний мальчик мог замерзнуть насмерть после пьянки со сверстниками

В Удмуртии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с обнаружением тела 11-летнего школьника в городе Воткинске. Об этом сообщили в СКР по республике.

Отмечается, что накануне ночью в полицию обратились родители мальчика, не вернувшегося их школы. В ходе поиска правоохранители обнаружили тело ребенка в садовом домике. По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение.

В настоящее время полицейские устанавливают причины произошедшего. По некоторым данным, погибший ребенок накануне распивал алкогольные напитки в садовом домике вместе со сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь, передает "Интерфакс".