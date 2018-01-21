Надаль останется первой ракеткой мира австралийского "Шлема"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сохранит первую строчку в рейтинге АТР после завершения Открытого чемпионата Австралии. Победа испанца в 1/8 финала турнира "Большого шлема" над аргентинцем Диего Шварцманом сделала его недосягаемым для второй ракетки мира Роджера Федерера.

Даже если швейцарский спортсмен станет триумфатором Australian Open, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов на его счету окажется 9605 очков. В то время как у Надаля, учитывая самые неблагоприятные расклады, будет 9760 баллов, сообщает ТАСС.

Напомним, что в четвертом раунде Федерер 22 января встретится с венгром Мартоном Фучовичем. Испанец же сразится за выход в полуфинал турнира с хорватским теннисистом Марином Чиличем. Матч пройдет 23 января.