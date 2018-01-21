Australian Open. Возняцки вышла в четвертьфинал

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершился очередной игровой день в женском одиночном разряде. В нижней части сетки определялись первые четвертьфиналистки и в утренней части состязаний туда прошла только одна "сеяная" – вторая ракетка турнира Каролин Возняцки.

При этом датчанка играла со словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая также числилась среди игроков "посева" – под номером №19. Возняцки справилась с соперницей на редкость легко и непринужденно: счет 63, 6:0 в пользу представительницы Дании.

А вот эстонка Анетт Контавейт ("посев" №32), которая ранее оставила не у дел чемпионку "Ролан Гарроса" латвийку Елену Остапенко, проиграла "несеяной" испанке Карле Суарес-Наварро – 6:4, 4:6, 6:8. Бельгийка Элиза Мертенс была сильнее хорватки Петры Мартич – 7:6, 7:5.