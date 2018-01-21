Неожиданный визит пингвина к австралийским ученым в Антарктике попал на видео

Пингвин Адели стал главным героем ролика, снятого одним из членов экспедиции Австралийской антарктической службы, базирующейся на научно-исследовательской станции Кейси в заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.

Ученые осуществляли сбор проб воды. В этот момент к ним в лодку неожиданно запрыгнул пингвин. Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в более привычную для нее среду.

"Когда пингвин приходит, чтобы проверить вашу работу", — прокомментировал ситуацию автор видео.