Додон назвал партнерство с Россией залогом сохранения государственности Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон в воскресенье дал интервью телеканалу "НТВ". Додон подчеркнул, что без стратегического партнерства с Россией существование независимой Молдавии невозможно. Такой уровень отношений — это залог и гарантия сохранения и укрепления молдавской государственности, сказал президент. В то же время, Додон не намерен "разрушать отношения с Западом".

Додон рассказал о своих принципах, от которых не станет отказываться: государственность, нейтралитет и православие. Объединение Молдавии с Румынией или вступление страны в НАТО будут означать нарушение этих принципов, поэтому Додон против таких решений.

После высылки российских дипломатов в 2017 году отношения России и Молдавии переживают не лучшие времена. Президент Додон высказывался за восстановление полноценного диалога между странами.