Пожар на базе подлодок во Владивостоке оказался учебным

Тихоокеанский флот опроверг сообщения о пожаре на подводной лодке в бухте Улисс во Владивостоке. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ, в бухте проводились учения штатных пожарных команд соединения подводных лодок.

В том числе отрабатывались действия пожарных команд по внезапной вводной, было контролируемое горение. Условный пожар был потушен в течение шести минут, передает "Интерфакс".

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых, по словам автора, якобы запечатлена горящая субмарина.