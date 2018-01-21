Australian Open. Димитров обыграл Киргиоса на тай-брейках

На Открытом чемпионате Австралии по теннису закончился игровой день в мужском одиночном разряде. Самым интересным матчем стал поединок болгарина Григора Димитрова с молодым хозяином кортов Ником Киргиосом. Третий "сеяный" Димиров выиграл в четырех партиях.

При этом Киргиос, который был "посеян" под номером №17, сумел выиграть только один сет со счетом 6:4. Три другие партии завершались укороченным тай-брейком и все три раза сильнее или, если хотите, везучее был Димитров – 7:3, 7:4, 7:4.

В других матчах определились еще три четвертьфиналиста. Первая ракетка Australian Open испанец Рафаэль Надаль был сильнее Диего-Себастьяна Шварцмана из Аргентины ("посев" №24) – 6:3, 6:7, 6:3, 6:3. В следующий круг также вышли Марин Чилич (Хорватия, №6) и Кайл Эдмунд (Великобритания).