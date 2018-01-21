Число жертв атаки на кабульский отель возросло до 43

Жертвами атаки боевиков на отель Intercontinental в Кабуле стали 43 человека. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее было известно о 12 погибших.

По данным Tolo News, нападение длилось 18 часов, ответственность взяло на себя радикальное движение "Талибан" (запрещено на РФ), в атаке участвовали пять боевиков группировки.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером 20 января. Спастись удалось 126 постояльцам, в числе которых 41 иностранец. В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя, передает РИА Новости.