Вучич поддержал косовских сербов как мог

Автор: Дмитрий Киселев

Во вторник 16 января в Косово из окна проезжавшего "Опеля" прозвучало пять пистолетных выстрелов. Все пули попали в цель. Заказ на убийство был исполнен. Чуть позже неподалеку злополучный "Опель" был найден сожженным. Все профессионально. Концы в воду. Убийца не найден. И вряд ли его когда-то обнаружат. Жертва — лидер местной сербской партии Оливер Иванович.

Убийство взбудоражило всех сербов — будь то в Косово, самой Сербии или республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Опасаясь взрыва, президент Сербии Александр Вучич в субботу 20 января прибыл в Косово с примиренческой миссией.

Дело, однако, куда серьезнее, чем отдельно взятое убийство в Косово. И внимание на это обращает известный сербский политик Воислав Шешель. В интервью Эвелине Закамской на телеканале "Россия 24" Шешель заявил следующее: "Я не верю в то, что убийцы будут найдены, потому что я уверен в том, что западные разведслужбы в это замешены и что это уже начало новой американской инициативы на Балканах, о которой было объявлено два месяца назад".

Говоря об американской инициативе, Шешель имеет в виду представленную в начале декабря в Вашингтоне "Новую стратегию США на Балканах". Если кратко, то в ней три пункта. Первое — постоянное военное присутствие США на Балканах. Это святое. Второе — Сербия должна стать союзником США в регионе, а от России Сербия в этом случае должна дистанцироваться. И третье — Америка разрешает региональные споры на Балканах, то есть, казнит и милует. Налицо явная активизация Америки в регионе, который исторически считается "кухней европейской погоды". Как обычно, чтобы Америке влезть куда-то, нужно создать кризис и хаос, вплоть до войны. Проще всего здесь столкнуть албанцев и сербов. Способ уже испытан.

Почему бы тогда не убить серба в Косово? А потом и второго? А потом и албанца-косовара, якобы в отместку. Вот вам и кризис, а тут и Америка со своим военным присутствием и как, якобы, посредник в разрешении споров. Иначе у США не получается.

Сразу после объявления в Вашингтоне "новой американской стратегии на Балканах", президент Сербии Вучич прилетел в Москву и заверил Путина, что "Сербия — военно-нейтральное государство и не стремится входить в военные союзы, включая НАТО". Было это 19 декабря под нынешний Новый год. А еще на этих переговорах Путин предложил Сербии подключиться к Турецкому потоку и стать транзитной страной в Европу.

Понятно, что для сжиженного газа из США — это угроза. Так что нужен кризис. И срочно. Сейчас, как результат заказного убийства, переговоры между Белградом и косовской Приштиной уже прерваны. "Американцы стоят за всем. Евросоюз осуществляет то, что они прикажут", — говорит Шешель.

А политический эффект от убийства Оливера Ивановича еще проявится.

"Это может вызвать новый конфликт на Балканах. Вся Сербия очень взволнована, весь сербский народ. А мы ожидаем дальнейшие шаги со стороны западных сил. В любом случае, я сказал, что не жду, что имена убийц будут названы, потому что убийцы уже давно в надежном месте находятся. Но будет оказано новое давление на сербский народ, на Косово, в Косово под оправданием следствия, возможно, что также будет и албанская полицейская служба. И иностранные спецслужбы будут вовлечены в это расследование. И иностранные войска могут также появиться в северной части, там, где находится в основном сербское население", — продолжает Шешель.

Автор: Александр Бузаладзе

В небе косовской Митровицы барражируют натовские вертолеты — в ружье поставлены абсолютно все подразделения сил KFOR, полиция и бойцы спецназа. Здание партии гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда", эту партию возглавлял Оливер Иванович, на время превратилось в зал памяти — гроб с телом политика выносят в присутствии тысяч косовских сербов, которые пришли почтить память о человеке, отдавшего жизнь за свободу Косово и Метохии.

В обстановке беспрецедентных мер безопасности с политиком пришли проститься почти все жители косовской Митровицы. Основная версия — Оливера Ивановича убили непримиримые албанские националисты, чтобы дестабилизировать мирную обстановку в Косово. Убийство произошло на пороге штаб-квартиры, которую снимала партия Оливера Ивановича, и это же место, по которому проходит граница города, разделяющая его на албанскую и сербскую территорию. Место ритуального убийства, не иначе, считают местные жители.

"Это не просто убийство. Это было выгодно албанским террористам — моджахедам, которых здесь огромное множество. И за ними, наверняка, стоят американские спецслужбы", — говорит почетный гражданин города Милорад Милантеевич.

Похоронная процессия проводила гроб с Оливером Ивановичем вплоть до окраины Митровицы. Люди шли за гробом политика, не скрывая слез. Судя по траурной процессии, а это тысячи людей, Оливер Иванович пользовался у косовских сербов большим уважением. Известие об убийстве политика всколыхнуло и Косово, и Сербию.

"Все, что могло, с ним уже случилось. Ему два раза подрывали машину, подожгли офис партии, врывались в квартиру и избивали его жену. За что?", — говорит заместитель главы гражданской инициативы "Сербия, демократия, справедливость" Ксения Божович.

Уже через несколько часов гроб с политиком встречали в Белграде. Церемония началась около полудня вблизи мемориального комплекса освободителям Белграда и Русского кладбища. Службу провела Сербская Православная Церковь. На погребении присутствовали высшие политики государства. У монастыря святого Павла люди до поздней ночи зажигали свечи и приносили цветы.

Президент Сербии Вучич назвал убийство Оливера Ивановича терактом. Вчера он специально прибыл в Косово, чтобы успокоить и поддержать сербских жителей в Косово.

Монастырь Баньска XIV века — место святое для всех сербов. Находится высоко в горах. Именно отсюда начал свой визит по Косово президент Сербии Александр Вучич.

В качестве президента Вучич впервые на косовской земле. Его встречают аплодисментами. Но кто бы подумал, чтобы приехать сюда, на исконную сербскую землю, Вучичу нужно было получить особое разрешение косовских властей. Но несмотря ни на что президент приехал.

"Сербы должны остаться и жить дальше в своих домах в Косово и Метохии, и мы не должны допустить, чтобы нас стало меньше на территории, на которой мы всегда жили", — говорит Вучич.

Следственные органы Приштины уже получили вещественные доказательства с места преступления, есть и видео с камер наблюдения, но, похоже, по-настоящему расследовать дело не спешат. В прессе подконтрольной албанской Приштине уже заявили, что убийство — простые разборки криминальных элементов.

"Косовская полиция должна ответить, кто является заказчиком убийства Оливера Ивановича. Есть несколько уголовных дел подобного плана, а виновники до сих пор не найдены. Это важно для тех, кто решил здесь жить и дальше", — говорит адвокат Оливера Ивановича Небойша Влаич.

Стеван Маркович — настоятель церкви в анклаве Осеян. Еще недавно сам защищал свою деревню с оружием в руках от албанцев. "Я это уже проходил, в нас бросали бомбы, и эта ситуация, похоже, повторяется, и косовские албанцы выполняют приказы американских спецслужб. Если террористы получит зеленый свет, они опять пойдут на наши церкви и деревни", — говорит Маркович.

Лишь совсем недавно восстановили взорванную бандитами церковь. Изогнутый взрывом крест старого храма остался как напоминание о погромах.

"Мне кажется, напряжение между албанцами и сербами усиливается как в 2004 году во время погромов",- продолжает Маркович.

Это видео передали сербы, живущие в анклавах по всему Косово. Подожжены кем-то и горят жилые постройки, сено. Хозяйка фермы на окраине сербского анклава Снежана Дунич едва спасла своих свиней и коров от огня: "Посмотрите, как поджарилась наша корова, огонь был до самой крыши". Пытаемся выяснить у женщины, кому надо было поджигать сербскую ферму. "Я никого не видела, но вокруг нет никого кроме албанцев. Сожгли не только у меня, еще пять соседских домов. Полиция приезжала, все без толку", — говорит женщина.

Зажатые в таких анклавах, по 10-15 домов, косовские сербы пытаются выживать. Многие из них вернулись в свои же брошенные дома, а вокруг албанское население, и им, конечно, все это не нравится — воруют технику, скот, поджигают дома.

"За последние семь дней на наше имущество, дома было 6 нападений, особенно на тех, кто недавно решил вернуться. Все это кем-то срежиссировано", — говорит глава сербского анклава Малиша Джурич.

Президент Сербии Вучич поддержал косовских сербов, как мог. Но какие гарантии, что завтра не начнутся погромы, да и самого Вучича политики из Приштины предупредили, чтобы был осторожен, путешествуя по косовским территориям.