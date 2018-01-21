Курды подбили пять турецких танков и обстреляли Рейханлы

В Африне бойцы курдского ополчения YPG уничтожили пять турецких танков. Один из танков был подбит противотанковой ракетой в районе деревни Курдо района Бильбиль, два танка в деревне Дикметаш района Синдирес и еще два — в окрестностях города Телль-Рифат, где идут ожесточенные бои.

Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу из Африна, есть раненые.

По словам президента Сирии Башара Асада, нападение Турции на сирийский Африн связано с политикой Анкары с начала кризиса в Сирии, которая основана на поддержке террористических группировок, передает РИА Новости.

Власти Ирана призвали Турцию незамедлительно прекратить военную операцию, об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми, передает ТАСС.

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы. Он напомнил о военной поддержке США курдских вооруженных формирований в Сирии. По словам Эрдогана, США направили сирийским курдам 5 тысяч грузовиков с оружием.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции, передает РИА Новости.