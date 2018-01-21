Для Путина нет неудобных вопросов

Для президента России Владимира Путина не бывает неудобных вопросов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он признался, что понял это с годами, а раньше опасался некомфортных вопросов, которые могут задать Путину журналисты.

"Президент очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы", — пояснил Песков в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскар-заде" на телеканале "Россия-1".

Говоря о традиции ежегодных больших пресс-конференций президента, его пресс-секретарь отметил, что каждая из них имеет "совершенно особенную и непредсказуемую драматургию". Песков признался, что перед масштабными пресс-конференциями с участием главы государства он всегда волнуется и почти не спит. Хотя, по мнению Пескова, больше всех, наверное, волнуется сам Путин.

"Потому что, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь", — пояснил свою мысль пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о вопросе взаимодействия с журналистами в Кремле, Песков рассказал, что пресс-служба президента работает круглосуточно. Это большой коллектив, сотрудники которого готовят в том числе дайджест прессы для Путина, иногда по нескольку раз в день. Кроме того, ведется серьезная работа по организации передвижения президентского пула журналистов.