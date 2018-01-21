Песков рассказал о контактах с Киевом, Вашингтоном и прессой

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков стал гостем в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия".

В частности, Песков рассказал о характере контактов между Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. Они не носят публичного характера, но имеют место. "Это обычная практика. День президента гораздо более насыщенный, чем это можно увидеть по телевизору", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина упомянул о сложностях в отношениях с Белым домом. По мнению российской стороны, без взаимности "продвигаться очень тяжело". Все телефонные разговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в 2017-м году были освещены в пресс-релизах. Как сообщалось, лидеры стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Путин так же благодарил Трампа за информацию ЦРУ о группе террористов в Санкт-Петербурге.

Рассказал Песков и о "кухне" пресс-службы президента. "Это огромный коллектив, который работает круглосуточно: это и мониторинг всего и вся, это составление дайджеста для главы государства", — пояснил Песков.

Помощь "кремлевскому пулу" журналистов — важная часть работы пресс-службы. "За этим стоит огромная, кропотливая работа по организации", — добавил Песков.